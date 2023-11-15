Глава WBC Сулейман обратился к Нурсултанову: «Ты боксер, который станет чемпионом организации»
Боксер из Казахстана Мейирим Нурсултанов встретился с президентом WBC Маурисио Сулейманом.
«Мейирим, я хорошо тебя знаю! Желаю тебе успехов в предстоящем поединке. Ты боксер, который, даст Бог, станет чемпионом нашей организации! Только вперед», — сказал Сулейман.
17 ноября Нурсултанов (19-0, 11 КО) и Хулио Аламос (16-1, 9 КО) проведут в Ташкенте поединок за звание обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC.
Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC
Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»
Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»
Комментарии