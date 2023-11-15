Глава WBC Сулейман обратился к Нурсултанову: «Ты боксер, который станет чемпионом организации»

Боксер из Казахстана Мейирим Нурсултанов встретился с президентом WBC Маурисио Сулейманом.

«Мейирим, я хорошо тебя знаю! Желаю тебе успехов в предстоящем поединке. Ты боксер, который, даст Бог, станет чемпионом нашей организации! Только вперед», — сказал Сулейман.

17 ноября Нурсултанов (19-0, 11 КО) и Хулио Аламос (16-1, 9 КО) проведут в Ташкенте поединок за звание обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC.

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