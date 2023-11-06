Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он плохой чувак»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Президент UFC Дана Уайт назвал трех потенциальных восходящих звезд промоушена.

Первым именем, озвученным президентом UFC, был выступающий за ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
Вторым бойцом, о котором сказал Уайт, стал непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов.
«У нас есть парень по имени Шавкат Рахмонов, он плохой чувак. Сейчас он пятый номер в полусреднем весе».
Третьим именем глава UFC назвал американскую девушку-бойца Эрин Бланчфилд.

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