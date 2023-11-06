Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он плохой чувак»

Президент UFC Дана Уайт назвал трех потенциальных восходящих звезд промоушена.

Первым именем, озвученным президентом UFC, был выступающий за ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Вторым бойцом, о котором сказал Уайт, стал непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов.

«У нас есть парень по имени Шавкат Рахмонов, он плохой чувак. Сейчас он пятый номер в полусреднем весе».

Третьим именем глава UFC назвал американскую девушку-бойца Эрин Бланчфилд.

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