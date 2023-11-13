Экс-боец UFC Жумагулов о сложном детстве: «Я постоянно дрался, и понимал, что куда-то не туда залезу»

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Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал про свое непростое детство.

– До 13 лет я учился хорошо. Мы жили в криминальном районе, отец не работал.  Он потом пропал без вести, ушел. Когда отец был, я хорошо учился, а как он пропал, я маме сказал, что я свободный. Ей было тяжело, она на двух работах работала. Не до меня было. У нее была мечта, чтобы я доучился. Но я восемь классов отучился, и меня со всех школ отчисляли. Никуда не поступил.

Я постоянно дрался, и понимал, что куда-то не туда залезу. Поэтому рано женился: маме сказал, что если не женюсь, точно не изменюсь. Потому-что все мои друзья сидят, много кто пожизненно, кто-то восемнадцать лет, кто-то пятнадцать. Можно сказать, из друзей я один остался, кто на свободе, – рассказал Жумагулов.

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