Жалгас Жумагулов: «Многие дерутся за деньги, я дрался ради мечты»

Жалгас Жумагулов поделился своим мнением о заработанных гонорарах:

«Многие спрашивают, почему я не брошу спорт, нормально заработал же уже. Но в этом и разница, что многие дерутся за деньги, я дрался ради мечты. Понятно, что деньги тоже нужны, но цель была попасть в UFC, выиграть пояс»

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