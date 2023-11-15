Жалгас Жумагулов: «Я уже близок к завершению карьеры»

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о карьерных планах в MMA.

— Не знаю, если честно. Посмотрим, как бой с Яго Рибейро в Naiza пройдет. Я уже близок к завершению карьеры. Где-то я уже насытился. Я и хочу, и не хочу. Не могу определиться. В принципе, по здоровью проблем нет. В данный момент чуть-чуть с весом проблемы. Как раньше уже не могу. Сейчас прибавил мышечную массу, вес, и с весогонкой уже очень сложно, — отметил Жумагулов.

На счету Жумагулова 14 побед и девять поражений в ММА, в UFC — 1-6. Жалгас стал единственным бойцом в истории UFC, который три раза подряд проиграл раздельным решением судей.

В июле 2023 года казахстанца исключили из ростера UFC.

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