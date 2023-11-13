Жумагулов про Вартаняна в UFC: «Пусть попробует, там другая атмосфера»

Казахстанский экс-боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о возможном переходе Эдуарда Вартаняна в американский промоушен.

«Если есть возможность там выступать, то да. Пусть попробует, что это такое. Он хороший боец. UFC как никак впереди. Нужное для себя возьмет. Надо ехать. Там другая атмосфера», — сказал Жумагулов.

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