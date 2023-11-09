Боец UFC Грегори Родригес о Рахмонове: «Он крепкий боец с отличной ударкой»

Бразильский боец среднего веса UFC Грегори Родригес, тренирующийся в зале Kill Cliff FC во Флориде вместе с полусредневесом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым, спрогнозировал его предстоящий бой с американцем Стивеном Томпсоном.

— Я являюсь большим фанатом Шавката. Он крепкий боец с отличной ударкой. В партере он тоже хорош, умеет здорово сабмитить и защищаться от тейкдаунов. Он всегда усердно готовится к своим боям. Пару недель назад он приехал к нам и начал свой тренировочный лагерь. Здесь у него много хороших спарринг-партнеров.

Например, Джейсон Джексон — он скоро будет драться за пояс Bellator в полусреднем весе. Они помогают друг другу, буквально сегодня провели отличный спарринг. Эти ребята — совсем другой уровень, особенно Шавкат. Думаю, бой с Томпсоном — отличный вариант для него. В зависимости от того, как он победит и как себя покажет, ему могут затем дать титульный шанс. Поэтому для него это важный поединок.

Шавкат — непобежденный боец, и он полон уверенности. Он опасный, действительно опасный парень. Для Стивена Томпсона это будет тяжелый бой. У него стиль каратиста, он хорошо двигается, но Шавкат умеет оказывать мощное давление. Он делает это очень хорошо, что мы могли наблюдать в поединке с Джеффом Нилом.

Джефф Нил получал удары и продолжал идти вперед, но Шавкат все давил и давил... Он просто сломал Джеффа. Мне кажется, то же самое он сделает и с «Вандербоем». Ставлю на победу Шавката, — заявил бразилец.

Бой Рахмонов – Томпсон пройдет в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе 16 декабря.

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