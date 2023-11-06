Рахмонов показал свою форму перед боем с Томпсоном

Пятый номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов начал подготовку в США к поединку против американца Стивена Томпсона. Боец продемонстрировал на видео ударную технику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DAR PRO TEAM (@darteam.kazakhstan)

«Боец нашей команды DAR PRO TEAM Шавкат Рахмонов проходит учебно-тренировочный лагерь в зале Kill Cliff во Флориде», – подписала видео с тренировкой команда казахстанца.

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