Рахмонов показал свою форму перед боем с Томпсоном

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Пятый номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов начал подготовку в США к поединку против американца Стивена Томпсона. Боец продемонстрировал на видео ударную технику.

 
 
 
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Публикация от DAR PRO TEAM (@darteam.kazakhstan)

«Боец нашей команды DAR PRO TEAM Шавкат Рахмонов проходит учебно-тренировочный лагерь в зале Kill Cliff во Флориде», – подписала видео с тренировкой команда казахстанца.

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