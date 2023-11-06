Кайрат Боранбаев вышел на свободу

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Sports.ru - Казахстан Кайрат Боранбаев Спорт Казахстана

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев был освобожден из мест лишения свободы.

По данным КУИС МВД, осужденный Кайрат Боранбаев, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, был освобожден из мест лишения свободы 6 ноября 2023 года и следует к месту отбывания наказания по месту жительства самостоятельно.

Напомним, что 31 марта ему было назначено восемь лет тюремного заключения. Однако в конце июня приговор отменили, а дело передали на рассмотрение в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции.

После этого в сентябре по итогам апелляции Боранбаева признали виновным в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. 

20 октября суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы. 

Шавкат Рахмонов. За три года от «чувака в непонятной шапке» до претендента за титул UFC

Шон О’Мелли предложил провести бой Рахмонова с другом Конора

Шара Буллет про бой Рахмонов – Томпсон: «Шавкат всегда прет, как танк»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий