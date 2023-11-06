Кайрат Боранбаев вышел на свободу

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев был освобожден из мест лишения свободы.

По данным КУИС МВД, осужденный Кайрат Боранбаев, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, был освобожден из мест лишения свободы 6 ноября 2023 года и следует к месту отбывания наказания по месту жительства самостоятельно.

Напомним, что 31 марта ему было назначено восемь лет тюремного заключения. Однако в конце июня приговор отменили, а дело передали на рассмотрение в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции.

После этого в сентябре по итогам апелляции Боранбаева признали виновным в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

20 октября суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы.

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