Президент «Кайрата» Боранбаев отдал государству гостиничный комплекс в Астане

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) в рамках добровольного сотрудничества со следствием принимает меры по возврату активов бизнесмена и президента «Кайрата» Кайрата Боранбаева в доход государства.

Компаниями Кайрата Боранбаева поданы соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге. По данным АФМ, гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. кв. м имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

«Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров», – уточнили в агентстве.

Напомним, 15 сентября 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы. Бизнесмен признан виновным в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере.

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