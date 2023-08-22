Руководитель «Кайрата» Боранбаев признал свою вину. Функционер был осужден на 8 лет за хищение

Осужденный на восемь лет лишения свободы по делу о хищении президент алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев признал вину в рамках сделки по процессуальному соглашению.

«Согласно процессуальному соглашению – да», – сказал Боранбаев, отвечая на вопрос судьи о признании вины в ходе апелляционного процесса во вторник.

Адвокат Боранбаева отметил, что по условиям процессуального соглашения подсудимые должны признать вину и добровольно возместить ущерб. Он огласил соответствующее ходатайство.

«Ходатайство состоит о намерении заключить с прокурором соглашение в ходе сделки о признании вины и сотрудничать с органами уголовного преследования по вопросу добровольного возмещения ущерба по уголовному делу», – сказал адвокат бизнесмена.

Напомним, Боранбаев обвинен в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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