Президент «Кайрата» Боранбаев вернет 1,5 млрд $ государству

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев должен будет вернуть государству в рамках сделки по признанию вины 1,5 млрд $.

Ранее бизнесмен был обвинен в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Позже Боранбаев признал вину в рамках сделки по по процессуальному соглашению и подтвердил намерение сотрудничать с органами уголовного преследования.

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