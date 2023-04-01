Кайрат Боранбаев: «Я не собираюсь опускать руки. Верю, что справедливость восторжествует»

Президент алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал вынесенный в отношении него судом Астаны приговор – восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Сарыаркинский районный суд Астаны вынес приговор в отношении меня, Романа Наханова и бывшего заместителя председателя правления QazaqGaz Тайыра Жанузака. Мы признаны виновными и приговорены к 8 годам лишения свободы.

Следующим этапом будет подача апелляционной жалобы на решение суда. Спасибо большое за вашу бесконечную поддержку меня и моей семьи! Мы ее видим и она очень важна для нас! Это не конец. Я не собираюсь опускать руки. Верю, что справедливость восторжествует!» – сообщает официальный аккаунт бизнесмена в соцсетях.

Напомним, Боранбаев подозревался в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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