Кайрат Боранбаев сохранил должность в комитете УЕФА

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Федерация футбола Казахстана Sports.ru - Казахстан Кайрат Боранбаев Спорт Казахстана

Комитет по фэйрплей и социальной ответственности УЕФА сохранил в своем составе Кайрата Боранбаева в качестве второго вице-председателя.

Другие казахстанцы в различных комитетах УЕФА:

• Адлет Барменкулов – комитет национальных ассоциаций
• Кайрат Оразбеков – комитет футзала и пляжного футбола
• Багдат Касенов (управляющий директор КФФ) – комитет безопасности стадионов
• Олжас Абраев – комитет по статусу игроков, трансферным и матчевым агентам

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