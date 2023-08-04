Кайрат Боранбаев сохранил должность в комитете УЕФА
Комитет по фэйрплей и социальной ответственности УЕФА сохранил в своем составе Кайрата Боранбаева в качестве второго вице-председателя.
Другие казахстанцы в различных комитетах УЕФА:
• Адлет Барменкулов – комитет национальных ассоциаций
• Кайрат Оразбеков – комитет футзала и пляжного футбола
• Багдат Касенов (управляющий директор КФФ) – комитет безопасности стадионов
• Олжас Абраев – комитет по статусу игроков, трансферным и матчевым агентам
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