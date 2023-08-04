Кайрат Боранбаев сохранил должность в комитете УЕФА

Комитет по фэйрплей и социальной ответственности УЕФА сохранил в своем составе Кайрата Боранбаева в качестве второго вице-председателя.

Другие казахстанцы в различных комитетах УЕФА:

• Адлет Барменкулов – комитет национальных ассоциаций

• Кайрат Оразбеков – комитет футзала и пляжного футбола

• Багдат Касенов (управляющий директор КФФ) – комитет безопасности стадионов

• Олжас Абраев – комитет по статусу игроков, трансферным и матчевым агентам