Жалгас Жумагулов о подготовке к бою: «Прежний Жако в строю»
Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о подготовке к возвращению в октагон:
«До боя осталось совсем немного, и я уже в форме и готов выйти хоть сейчас. Прежний Жако в строю»
Жумагулов проведет свой бой на турнире NAIZA в Астане.
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