NAIZA назвали точную дату и место турнира с боем Жумагулова

Казахстанская лига NAIZA опубликовали анонс турнира в Астане с точной датой и местом проведения.

Турнир пройдет 6 декабря в СК единоборств имени Ушкемпирова.

Напомним, что в карде будет два титульных боя с участием казахстанцем Диаса Еренгаипова и Нурбека Кабдрахманова, а также первый бой после увольнения из UFC Жалгаса Жумагулова.

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