Президент NAIZA о бое Жумагулова: «У Жалгаса была единственная просьбе – не давать проходного соперника»

Президент лиги NAIZA о бое Жалгаса Жумагулова с бразильцем Яго Рибейро:

«У Жалгаса была единственная просьба – не давать проходного соперника, найти топового оппонента. Его соперник бразилец, в fightmatrix стоит на 38-40 месте в своем весе, тогда как Жумагулов на 70. Думаю, что получится зрелищный поединок»

Бой Жалгаса состоится в начале декабря на турнире лиги в Астане.

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