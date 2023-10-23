Яго Рибейро о бое с Жумагуловым: «Этот вызов будет самым большим в карьере»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Бразильский боец ММА Яго Рибейро (12-3) поделился мыслями о бое с Жалгасом Жумагуловым:

«Этот вызов будет самым большим в моей карьере. А я люблю вызовы и возлагаю большие надежды на бой в декабре. Сейчас все мои мысли только о нём».

Поединок Жумагулов (14-9, в UFC 1-6) — Рибейро пройдёт 2 декабря на турнире Naiza FC 55 в Астане.

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