Лига NAIZA анонсировала новый турнир

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Лига NAIZA анонсировала турнир в столице Казахстана Астане. Ориентировочная дата 2 декабря.

В главном бою вечера чемпион NAIZA в наилегчайшем весе Диас Еренгаипов (14-3) проведет первую защиту титула против претендента из Японии Ryuya Fukuda(21-7-1).

В со-главном событии вечера состоится бой за титул чемпиона NAIZA в полулёгком весе сойдутся Нурбек Кабдрахманов (8-2) и Мухаммед Эминов(18-1).

А также возвращение звезды казахстанского MMA Жалгас Жумагулов(14-9) проведет поединок против бразильца Яна Рибейро(12-3).

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