Жасулан Акимжан прокомментировал обращение в UFC: «Да, я готов к такому уровню — и знаю, что там люди не лучше нас»

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан рассказал, зачем обратился к UFC в соцсети.

Акимжан написал: «UFC, дайте мне контракт, и я устрою шоу».

«Думаю, мне лично не ответят. Но я заключил контракт с First Round Management — это обращение, в первую очередь, к ним. Чтобы работали и вытащили мне контракт с UFC.

Да, я готов к такому уровню — и знаю, что там люди не лучше нас. Я работал много с кем из тех, кто выступает в UFC — думаю, что смогу там хорошие бои показать», — заявил Акимжан.

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