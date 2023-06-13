Тренер Морозова и Жумагулова о шансах попасть в UFC Акимжана: «Он опытный боец. Надо пробовать»

Айбек Шокпутов, наставник бойцов UFC Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова, вырастивший немало чемпионов в профессиональном бойцовском клубе «Еркин куш», рассказал, что думает о перспективах казахстанского бойца Жасулана Акимжана попасть в сильнейший промоушн ММА в мире:

«Если его тренер говорит о том, что Акимжан хочет перебраться в UFC, то, значит, уже есть какие-то планы — и они знают, что делать. Желаю, чтобы это получилось. Шанс есть у всех. В Америке важно, куда попасть, где готовиться, где тренироваться. Если все эти вопросы решены — то надо пробовать. Жасулан — уже опытный боец, через много чего прошел, побеждал сильных соперников. Думаю, ему это вполне по силам»

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