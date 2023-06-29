Акимжан подписал контракт с американской менеджерской компанией
Казахстанский боец Жасулан Акимжан (9-2) подписал контракт с американской менеджерской компанией First Round Management.
Ранее о подписании контракта с компанией объявили Сора Рахмонова, Нурболат Абу (8-1) и Болат Заманбеков (4-1).
Также именно эта компания занималась подписанием Асу Алмабаева в UFC.
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