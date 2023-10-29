Елеусинов о конфликте с промоутерами: «Суд еще продолжается, но мы можем договориться»

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал новости о конфликте со своими промоутерами. Ранее стало известно, что Данияр подал в суд на менеджеров.

«С Boxing Stars суд еще продолжается, но мы можем договориться. Я сделал предложение со своей стороны, если они согласятся, моя карьера продолжится.

Если же они откажутся, у меня нет желания продолжать с ними работу. Но они сами решат. Я думаю, что еще есть возможность вписать имя в историю профессионального бокса.

В профессионалах можно быстро подняться в рейтинге, если выбирать соперников правильно. Отличие профессионального бокса от Олимпиады в том, что тебе не приходится биться лишь с сильнейшими противниками.

Но для этого нужно сосредоточиться на одной организации и подняться на первое место в рейтинге», – объяснил Елеусинов.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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