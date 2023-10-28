Данияр Елеусинов: «Были надежды, что я стану суперзвездой в мире профессионального бокса»

Теги бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов вспомнил о самом запоминающемся моменте своей карьеры.

«В 2016 году был один из самых счастливых моментов: я стал победителем Олимпийских игр. Не могу описать словами свои эмоции, казалось, что исполнились все мои мечты.

Были надежды, что я стану суперзвездой в мире профессионального бокса. В начале все шло хорошо, ведь с Matchroom Boxing я провел 10 победных поединков.

После окончания контракта мне организовали лишь один бой... Я не отказывался от промоутерской компании, это была инициатива менеджеров», – признался казахстанец.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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