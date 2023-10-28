Данияр Елеусинов о Азиаде: «Турнир проводился нечестно»

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Данияр Елеусинов раскритиковал судейство на континентальном турнире в Ханчжоу (Китай).

«Да, золото мы не завоевали, но у нас сильные ребята. Чемпионы мира проявили себя хорошо, сделали все, что в их силах. Казахстан вернулся без золота? Турнир проводился нечестно, это подножка со стороны организаторов.

Я и сам дважды становился золотым медалистом в 2010 и 2014 годах. Нашим парням часто не отдавали победу, хотя они побеждали», – заявил Елеусинов.

Сборная Казахстана по боксу стала девятой в общекомандном медальном зачете Азиатских игр-2023 в Ханчжоу. Казахстан выиграл на турнире пять медалей — две серебряные и три бронзовые. После турнира Казахстанская федерация бокса намеревалась судиться с МОК.

Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»