Экс-менеджер Елеусинова: «Мы оберегали его от Matchroom и Эдди Хирна»

Глава компании Boxing Stars Management Зия Алиев ответил на обвинения казахстанского боксера Данияра Елеусинова.

– Можете рассказать, с чего начинался ваш конфликт с Данияром Елеусиновым?

– Мы общались, но в один прекрасный день Данияр исчезает, а когда появляется, то говорит, что ему прислали какой-то контракт от промоутера и просит меня, его посмотреть. У меня до сих пор есть эти сообщения на телефоне. Я согласился посмотреть, но спустя некоторое время Данияр сказал, что промоутер нашел ошибку и нужно подождать.

Потом, он берет у меня «емайл» – мой, и моего бизнес-партнера. Мне это показалось странным – зачем ему их у меня брать, если он итак их знает. В общем, на следующий день Данияр посылает мне юридический документ, а не промоутерский контракт. То есть, почему-то, он обманом, будто мы всю жизнь были врагами, решил поступить подобным образом. Это был релиз, в котором нас уведомляют о том, о сем. Ну, как так можно?

– Вы этого не ожидали?

– Мы пробили ему хороший контракт и столько лет все обсуждали, оберегали от Matchroom и Эдди Хирна, то есть, были как первая линия обороны. Потом человек берет и обманывает меня, посылая бумагу и идя на меня войной, – отметил Алиев.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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