Боксер Елеусинов о зарплатах футболистов: «Многие приезжают к нам, зарабатывают и уезжают»

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) прокомментировал многомиллионные зарплаты в футболе с хоккеем и высказался о привлечении легионеров.

«Я не критикую футбол и хоккей, но мы знаем, какие суммы они получают. Не подумайте, что я завидую, это не так. В любительском боксе я выиграл все: Олимпиаду, чемпионат мира и по два золота на Азиатских играх с чемпионатом Азии.

Я гражданин Казахстана. Я бился за свою страну. Даже когда я уйду из спорта, моя жизнь будет связана с моей страной. Я останусь здесь. Многие приезжают к нам, зарабатывают и уезжают. Но даже при этом нельзя отказываться от мировых видов спорта.

Футбол и хоккей убирать нельзя, но нам нужно готовить своих спортсменов. Без легионеров тоже нельзя, они нужны на клубном уровне, потому что добавляют конкуренцию. То же касается тренеров.

Нужно просто выводить наших на международный уровень, это должно быть целью. На мировой арене должны быть выращенные спортсмены. Мы должны инвестировать в тех, кто принесет пользу нашей стране.

В хоккее и футболе покупают международных звезд... Нет вопросов, если они поднимают нашу страну на новый уровень. Если они делают Казахстан известнее по всему миру, в этом нет ничего плохого», – заявил Елеусинов.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»