Елеусинов о возможном бое с Кроуфордом: «Не факт, что он примет бой»

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов оценил шансы встречи в ринге с Теренсом Кроуфордом.

— Теренс Кроуфорд довольно легко разобрал Эррола Спенса. Вас удивил исход поединка?

— Немножко класс боксеров оказался разным, хоть оба чемпионы. Не думаю, что Спенс допускал какие-то ошибки. Две вещи у Кроуфорда были лучше — это тайминг и физика. У Теренса очень сильный корпус, ноги. Он был быстрее и острее Эррола. Лучше действовал на контратаках. Какая бы тактика не была у Спенса, Кроуфорд выиграл бы у него. Потому что он просто сильнее.

— Как считаете, сколько боев вас отдаляет от встречи с Теренсом?

— Мне надо правильно идти по линиям основных организации. Взять интерконтинентальные титулы. Важно правильно подобрать соперников. Стать обязательным претендентом на чемпионские пояса. Но даже при этом не факт, что Кроуфорд примет бой. В портале Boxrec мои очки сохранились. После возвращения я вернусь обратно в рейтинг, – отметил олимпийский чемпион Рио.

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