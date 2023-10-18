Саид Сапаров про бой Рахмонов – Томпсон: «Бой будет интересен с точки зрения тактики»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер по ММА американского зала Kill Cliff FC Саид Сапаров, работающий с полусредневесом UFC из Казахстана Шавкатом Рахмоновым, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка «Номада» с опытным представителем США Стивеном Томпсоном:

«Основной интересный момент — что Шавкат, что Стивен, — это бойцы, которые хорошо двигаются на ногах, и они оба двигаются вторыми номерами. Вот здесь мне будет интересно с точки зрения тактики. Потому что здесь кто-то должен идти вперед. Шавкат любит, когда на него немного напирают, и он вторым номером хорошенько отрабатывает, режет углы и так далее. Что, в принципе, прекрасно делает и Стивен Томпсон. Конечно, ударка отличается.

Основной посыл здесь может быть в том, что Стивен Томпсон может бой засушить просто. И если Шавкат не подберет ключи к дистанции, то это будет единственный вариант, который может подпортить или осложнить задачу Шавкату. Поэтому здесь, я думаю, мы увидим немного другую манеру работы от Шавката. Это будет более агрессивная форма, больше борьбы. Будет поджимать его к сетке и оттуда даже переводить. Мы увидим другого Шавката. Такие бои очень интересны. С точки зрения развития карьеры это очень полезный бой»

Напомним, что бой Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон запланирован на 16 декабря.

По пути Головкина. Алимханулы стал вторым боксером в истории Казахстана, сумевшим объединить титулы чемпиона 

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат очень хорош»

Казахстан без вариантов проиграл Дании: в этот раз без камбэка, но шансы на выход из группы еще есть
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий