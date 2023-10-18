Саид Сапаров про бой Рахмонов – Томпсон: «Бой будет интересен с точки зрения тактики»

Тренер по ММА американского зала Kill Cliff FC Саид Сапаров, работающий с полусредневесом UFC из Казахстана Шавкатом Рахмоновым, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка «Номада» с опытным представителем США Стивеном Томпсоном:

«Основной интересный момент — что Шавкат, что Стивен, — это бойцы, которые хорошо двигаются на ногах, и они оба двигаются вторыми номерами. Вот здесь мне будет интересно с точки зрения тактики. Потому что здесь кто-то должен идти вперед. Шавкат любит, когда на него немного напирают, и он вторым номером хорошенько отрабатывает, режет углы и так далее. Что, в принципе, прекрасно делает и Стивен Томпсон. Конечно, ударка отличается.

Основной посыл здесь может быть в том, что Стивен Томпсон может бой засушить просто. И если Шавкат не подберет ключи к дистанции, то это будет единственный вариант, который может подпортить или осложнить задачу Шавкату. Поэтому здесь, я думаю, мы увидим немного другую манеру работы от Шавката. Это будет более агрессивная форма, больше борьбы. Будет поджимать его к сетке и оттуда даже переводить. Мы увидим другого Шавката. Такие бои очень интересны. С точки зрения развития карьеры это очень полезный бой»

Напомним, что бой Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон запланирован на 16 декабря.

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