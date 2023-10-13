Шавкат Рахмонов о Томпсоне: «Он – возрастной, но хороший топовый боец»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о возрасте своего будущего соперника Стивена Томпсона:

«Он возрастной спортсмен, но он хороший топовый боец, выиграл Холланда. Он хорошо дышит, бьет, поэтому его нельзя называть стариком»

Их бой состоится 16 декабря.

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