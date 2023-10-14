Шавкат Рахмонов обратился к Томпсону перед боем: «Не надо чересчур пахать»

Шавкат Рахмонов дал совет Стивену Томпсону перед их боем на турнире UFC 296 в декабре.

«Не надо чересчур пахать. А то я смотрю, многие начинают травмироваться, и бои отменяются», – улыбаясь, сказал Шавкат.

Напомним, предыдущий поединок Рахмонова с Гастелумом был отменен из-за травмы оппонента: Келвин снялся с боя из-за перелома носа во время спарринга на тренировке.

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