Шавкат Рахмонов о Гастелуме: «Вообще непонятный чувак»

Шавкат Рахмонов высказался о сорвавшемся поединке с Келвином Гастелумом.

- Ты не расстроился, что в Абу-Даби не получится подраться?

– Да, я хотел подраться, но соперник то травмировался, то еще что-то. Мы хотели сначала перенести бой на октябрь, он не захотел, потом еще раз предложили – он не отвечает. Потом ему бой дали. Вообще непонятный чувак, расстроил. Хорошо, что Томпсон согласился на бой со мной, дай бог ему здоровья и без травм, – сказал Рахмонов.

Бойцы должны были встретиться 17-го сентября, но Гастелум снялся с боя из-за перелома носа во время спарринга на тренировке.

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