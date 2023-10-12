Гойти Дазаев о бое Рахмонов – Томпсон: «Молодость возьмет собой»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Казахстанский файтер ММА Гойти Дазаев поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Шавката Рахмонова против американца Стивена Томпсона:

«Стивен достаточно возрастной боец — ему уже сорок лет. К тому же, он уже не дрался почти год. Думаю, что Томпсону будет тяжело дышать, он будет выглядеть не таким скоростным, как Шавкат. В этом противостоянии сойдутся опыт и молодость. Я считаю, что в этом бою молодость заберет свое»

Бой в полусреднем весе должен состояться на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) 17 декабря.

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