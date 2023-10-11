Адиев о встрече с GGG: «Головкин хорошо разбирается в футболе»

Теги сборная Казахстана по футболу Геннадий Головкин Магомед Адиев бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о встрече с экс-чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным. 

«Он классный человек. Большая личность. Мы два часа сидели, ужинали – встреча пролетела, как за пять минут. Он такие интересные вещи о спорте рассказывал! В футболе, кстати, хорошо разбирается», – отметил Адиев.

Напомним, Головкин посетил матч квалификации Евро-2024 Казахстан – Северная Ирландия (2:1). Боксер отпраздновал гол вместе с президентом страны, встретился с Шавкатом Рахмоновым, а позже получил в подарок футболку от президента Федерации футбола. 

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