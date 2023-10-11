Тим Цзю про Головкина: «Я думал, никто не сможет сравниться с ним»

Австралийский чемпиона мира в первом среднем весе Тим Цзю и сын легендарного Кости Цзю высказался о стиле казахстанца Геннадия Головкина:

«Раньше я наблюдал за Геннадием Головкиным во время его разрушительного этапа карьеры. И я думал, никто не сможет сравниться с ним в этом плане. Это то, что я пытаюсь делать — разрушительный стиль. Чтобы контрпанчер думал: «Как я могу боксировать с кем-то вроде него?».

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