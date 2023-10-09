Тренер Головкина о планах Геннадия: «Я не хочу ни за кого говорить»

Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс признался, что пока не знает ничего о будущих планах GGG, который не выходил на ринг со времен поражения от Сауля «Канело» Альвареса в сентябре 2022 года:

«Я не могу говорить об этом, потому что я не разговаривал с ним. Я не хочу ни за кого говорить. Я с ним не общался, потому что был занят в других тренировочных лагерях. Я думаю, я свяжусь с ним, чтобы понять, как он себя чувствует, чтобы выяснить, что происходит и о чём он думает»

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