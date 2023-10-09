Боб Арум: «Мне не терпится увидеть, как лучший в мире средневес Алимханулы объединит чемпионские титулы»
Глава Top Rank Боб Арум назвал Жанибека Алимханулы лучшим средневесом в мире.
«Мне не терпится увидеть, как лучший в мире средневес, чемпион мира WBO Жанибек, объединит чемпионские титулы в бою против жесткого чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери в субботу в Розенберге, штат Техас, и в прямом эфире на ESPN», — написал Арум в соцсетях.
14 октября казахстанец проведет бой против обладателя титула IBF немца Винченцо Гуальтьери.
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