Боб Арум: «Мне не терпится увидеть, как лучший в мире средневес Алимханулы объединит чемпионские титулы»

Глава Top Rank Боб Арум назвал Жанибека Алимханулы лучшим средневесом в мире.

«Мне не терпится увидеть, как лучший в мире средневес, чемпион мира WBO Жанибек, объединит чемпионские титулы в бою против жесткого чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери в субботу в Розенберге, штат Техас, и в прямом эфире на ESPN», — написал Арум в соцсетях.

14 октября казахстанец проведет бой против обладателя титула IBF немца Винченцо Гуальтьери.

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