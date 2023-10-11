Эксперт о бое Рахмонов – Томпсон: «Стивен уже не молод, но способен напоследок удивить всех»

Американский обозреватель смешанных единоборств (MMA) Люк Томас прокомментировал предстоящий бой между казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (17-0) и американцем Стивеном Томпсоном (17-6-1).

«Томпсона заставили пойти на бой с Рахмоновым. Многие считают, что его приносят в жертву. Однако не все так просто. Стивен уже не молод, но способен напоследок удивить всех. Я не считаю его аутсайдером.

Меня удивило, что Рахмонова не свели с Камару Усманом. Оба бойца хотели этого, зрители хотели этого. Однако, вышло все немного иначе. Преимущество, как и в возрасте, так и стилистически у Рахмонова. Однако, я не вижу однозначного фаворита. Есть большая вероятность досрочного завершения поединка. Однозначно, что победа в противостоянии откроет нам претендента на чемпионский пояс», – отметил Томас.

Бой Рахмонов – Томпсон состоится 16 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»