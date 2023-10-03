«Это издевательство». Джош Томсон объяснил, почему Томпсону дали бой против Рахмонова

Экс-боец UFC Джош Томсон прокомментировал предстоящий поединок между американцем Стивеном Томпсоном и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Почему Томпсону дали Рахмонова? Это издевка, издевательство со стороны UFC. У Стива не было выбора. Ему сказали: «Тебе уже 40 лет и неважно, как много ты сделал для нас». Я удивился, что Томпсону не дали бой против Камару Усмана. Но поединок с Рахмоновым пройдет примерно так же, как против Усмана. Шавкат найдет возможность войти в клинч и перевести бой на землю», — заявил Томсон.

Бой в полусреднем весе состоится на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) 16 декабря.

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