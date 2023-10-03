Инсайдер ММА Марсель Дорфф о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат реализует свои навыки в партере»

Нидерландский эксперт и инсайдер ММА Марсель Дорфф рассказал о возможном исходе боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.

«Думаю, этот поединок с самого начала будет конкурентным. Но ожидаю также, что Шавкат реализует свои навыки в партере и выиграет бой», — сказал эксперт.

Бой Рахмонова с американцем Томпсоном состоится 16 декабря в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

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