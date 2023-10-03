Инсайдер ММА Марсель Дорфф о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат реализует свои навыки в партере»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Нидерландский эксперт и инсайдер ММА Марсель Дорфф рассказал о возможном исходе боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и  Стивеном Томпсоном.

«Думаю, этот поединок с самого начала будет конкурентным. Но ожидаю также, что Шавкат реализует свои навыки в партере и выиграет бой», — сказал эксперт.

Бой Рахмонова с американцем Томпсоном состоится 16 декабря в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий