Стивен Томпсон: «Меня удивило, что Рахмонов не смог перевести в партер Джеффа Нила»

Стивен Томпсон оценил навыки своего следующего соперника, полусредневеса из Казахстана Шавката Рахмонова.

— Стилистически наш бой с Шавкатом очень хорош. Он не боится рубиться в стойке, что мы видели, когда он дрался с Джеффом Нилом. В том поединке было много хороших разменов. Если это не срабатывает, он не стесняется стрелять по ногам или делать что-нибудь еще. У него по-настоящему высокий уровень борьбы и джиу-джитсу, но каждый бой начинается в стойке. В какой-то момент он постарается меня свалить, но я буду к этому готов.

Кстати, меня удивило, что он не смог перевести в партер Джеффа Нила. Джефф, будучи менее рослым и более коренастым бойцом, отлично защищался от тейкдаунов. Но мне кажется, в том бою мы видели не лучшего Джеффа Нила. Однако он показал качественный бокс и пробил Шавкату несколько классных ударов. Я знаю, что Шавкат становится лучше, но пересматривая этот бой [с Джеффом Нилом], я подметил некоторые недостатки в игре Шавката. Думаю, я смог бы ими воспользоваться, — заявил Томпсон в интервью Middle Easy.

Поединок Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон состоится в Лас-Вегасе 16 декабря.

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою