Экс-чемпион UFC о бое Рахмонов – Томпсон: «Для Шавката это шанс застолбить место в топе»

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер поделился своим мнением о запланированном на 16 декабря поединке между казахстанским полусредневесом лиги Шавкатом Рахмоновым и представителем США Стивеном Томпсоном:

«Стивену Томпсону предстоит сразиться с одной из главных угроз дивизиона на сегодняшний день. Для Шавката это шанс застолбить себе место в топе среди элиты. Если Томпсон победит Шавката, то он останется в титульной гонке и явно будет охотиться за чем-то большим. Мне кажется, это один из тех ключевых моментов для обоих парней — как для «Вандербоя», так и для Шавката. Потому что один из них пробьется в элиту, а имя другого вновь попадет в число кандидатов на потенциальный титульный бой. Даже если Шавкат проиграет, он легко сможет вернуться»

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