Стали известны призовые спортсменов из Казахстана на Азиатских играх

Теги Азиатские игры Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

По итогам Игр в Ханчжоу Казахстан завоевал 80 медалей – 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых. Выплаты за медали спортсменам и тренерам регламентируются постановлением Правительства РК.

По нему чемпионы Азиады получают $10 000, серебряные призеры – $5000, а бронзовые – $3000. Для тренеров эти суммы составляют $5000, $3000 и $2000 соответственно.

Напомним, ранее стало известно, что капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова ждет щедрый подарок.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде:

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий