Стали известны призовые спортсменов из Казахстана на Азиатских играх

По итогам Игр в Ханчжоу Казахстан завоевал 80 медалей – 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых. Выплаты за медали спортсменам и тренерам регламентируются постановлением Правительства РК.

По нему чемпионы Азиады получают $10 000, серебряные призеры – $5000, а бронзовые – $3000. Для тренеров эти суммы составляют $5000, $3000 и $2000 соответственно.

Напомним, ранее стало известно, что капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова ждет щедрый подарок.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: