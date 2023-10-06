Камшыбек Кункабаев после серебра Азиады: «Дай бог нам привезти золото с Игр в Париже»

Теги Азиатские игры Sports.ru - Казахстан Камшыбек Кункабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боксер в весе 92 кг Камшыбек Кункабаев прокомментировал завершения Азиатских игр в Китае.

 «Ассаламуалейкум, Казахстан. Завершились 19-е Азиатские игры. Я хотел бы поблагодарить всех вас, кто болеет и держит за нас руки. Дай Бог нам привезти золото в Казахстан с Олимпийских игр-2024», — написал Кункабаев в социальных сетях.

В финале Азиады Кункабаев проиграл представителю Узбекистана Баходиру Джалолову.

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