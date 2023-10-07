НОК про судейство боя Шымбергенова: «Это говорит о непрофессионализме судейского корпуса или еще более серьезных причинах»

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Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков рассказал о вопросах судейства на турнире боксеров в рамках Азиады:

«Там нет отдельных моментов про стили бокса или какие-либо другие неконкретные критерии, и если судьи оценивали бой Шымбергенова по таким принципам, а не по установленным правилам судейства, то это говорит о непрофессионализме судейского корпуса или возможно о ещё более серьёзных причинах. Для этого и предусматривается процедура обжалования результатов боёв. И если действительно нарушены правила, апелляционное жюри должно принимать соответствующее решение. Более того, назначение 3-х судей (большинства) из одного «континентального блока» можно было бы легко избежать, чтобы не создавать сомнительную ситуацию»

3 октября 2023 года в полуфинале АИ по боксу, в противостоянии казахстанца Асланбека Шымбергенова и Сэвона Окадзавы из Японии – по решению судей, победа была присуждена японскому боксеру. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества и болельщиков.

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