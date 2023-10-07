Казахстанская федерация бокса собирается судиться с МОК: «Задача вернуть олимпийскую лицензию Шымбергенову и золото Ибрагимовой»

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев выступил с заявлением в своем Instagram. Бизнесмен и меценат намерен судиться с Оргкомитетом отвечающих за проведение поединков на китайском ринге в лице PBU:

«Уважаемые друзья, боксерский турнир на Азиатских играх завершился, но «бои» за справедливость еще нет. Я хотел бы официально заявить, что Казахстанская федерация бокса будет судиться с Оргкомитетом отвечающих за проведение поединков на китайском ринге в лице PBU (Рабочая группа МОК по боксу Париж-2024). Задача №1 – это вернуть олимпийскую лицензию Асланбеку Шымбергенову и золотую медаль Карине Ибрагимовой!

Мы полностью поддерживаем инициативу министерства туризма и спорта и Национального Олимпийского комитета в рамках их мер в отношении защиты прав наших боксеров. Именно в этой ситуации мы должны объединиться и единым целым выступить против произвола судей и некомпетентности принимающей стороны. КФБ в этой ситуации будет проводить свою линию, используя правовые процедуры и действенные методы.

Друзья, еще раз. Турнир проводил МОК, не IBA, поэтому здесь невозможны случаи отмены решения, апелляции и пересмотры. Более того, в современной истории МОК еще не было подобных прецендентов, когда меняли решения в боксе. Но даже несмотря на все эти факты – мы до последнего будем сражаться за Асланбека и Карину. Для нас они самые настоящие чемпионы»

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»