Итоговый медальный зачет Азиады: у Казахстана 10 золотых медалей

На прошедших в Китае Азиатских играх сборная Казахстана завоевала 80 медалей, из которых 10 — золотые, 22 — серебряные и 48 — бронзовые.

Список золотых медалистов сборной:

1) Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов – гребля (каноэ-двойка на 500 метров)

2) Алексей Луценко – велоспорт (индивидуальная гонка)

3) Евгений Федоров – велоспорт (групповая гонка)

4) Нуржан Батырбеков – джиу-джитсу

5) Кайсар Алпысбай – карате

6) Нурканат Ажиканов – карате

7) София Берульцева – карате

8) Зухра Ирназарова – пулевая стрельба

9) Ольга Панарина, Зоя Кравченко, Асем Орынбай – стендовая стрельба (скит)

10) Асем Орынбай, Эдуард Ещенко – стендовая стрельба (скит, микст)

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