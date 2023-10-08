Итоговый медальный зачет Азиады: у Казахстана 10 золотых медалей
На прошедших в Китае Азиатских играх сборная Казахстана завоевала 80 медалей, из которых 10 — золотые, 22 — серебряные и 48 — бронзовые.
Список золотых медалистов сборной:
1) Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов – гребля (каноэ-двойка на 500 метров)
2) Алексей Луценко – велоспорт (индивидуальная гонка)
3) Евгений Федоров – велоспорт (групповая гонка)
4) Нуржан Батырбеков – джиу-джитсу
5) Кайсар Алпысбай – карате
6) Нурканат Ажиканов – карате
7) София Берульцева – карате
8) Зухра Ирназарова – пулевая стрельба
9) Ольга Панарина, Зоя Кравченко, Асем Орынбай – стендовая стрельба (скит)
10) Асем Орынбай, Эдуард Ещенко – стендовая стрельба (скит, микст)
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