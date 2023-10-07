Победившая Ибрагимову в финале Азиады тайпейка может быть мужчиной?

Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков рассказал, что есть сомнения касательно гендерной принадлежности соперницы Карины Ибрагимовой по финалу Азиады:

«Что касается кейса финального поединка Карины Ибрагимовой. За сутки до начала боя, по нашему требованию, экстренно была созвана медицинская комиссия Олимпийского совета Азии ответственная за принятие решений по вопросам медицинского характера. Комиссия, в свою очередь, оперативно организовала проведение необходимых мероприятий для получения чётких доказательств по нашему запросу. Получение результатов подобных процедур занимает время, необходимое для обработки данных медицинскими организациями. По готовности результатов работы комиссии будет принято решение, на основании которого, наша сторона будет решать вопрос о дальнейшем обращении в Международный спортивный трибунал. Таковы существующие процедуры»

5 октября 2023 года Карина Ибрагимова, в финале выступала против боксера из Китайского Тайпея Лин Ю Тинг, по гендерной принадлежности которой уже были несколько прецедентов в 2022 и 2023 гг.

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