Шымбергенова ждет щедрый подарок по возвращению в Казахстан

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов получит поощрение за выступление на Азиаде-2023 в Ханчжоу после своего возвращения на родину в виде автомобиля от руководства федерации.

В полуфинале весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов потерпел сенсационное поражение от представителя Японии Севона Окадзавы после раздельного судейского решения. Многие посчитали такой исход несправедливым и назвали ограблением Асланбека. Таким образом, казахстанец стал обладателем бронзовой награды Азиатских игр.

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