Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою

16 декабря на UFC 296 – арена T-Mobile в Лас-Вегасе. В главном событии чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс против Колби Ковингтона.

Также в карде пройдёт поединок между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.

В рейтинге полусредневесов Шавкат сейчас шестой, Томпсон – седьмой.

Еще в кард UFC 296 вместе с боем Рахмонов – Томпсон добавили поединок Тони Фергюсон – Пэдди Пимблет.

До этого в со-главный бой поставили чемпиона наилегчайшего веса Алехандро Пантожу против Брэндона Ройвала.

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Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника